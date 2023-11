Toscana, riqualificazione e messa in sicurezza SP107

Conferenza stampa in programma il 6 novembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Verrà firmato lunedì 6 novembre alle 13:00 l’accordo tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per la redazione di un documento di fattibilità sulle alternative progettuali per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della Strada provinciale 107.

Seguirà una conferenza stampa, a cui prenderanno parte il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore ai trasporti Stefano Baccelli e il Sindaco di Marradi Tommaso Triberti, nella sua veste di Consigliere delegato della Città metropolitana.