Toscana, Giani incontra delegazione della Georgia

‘Costruire rapporti in nome dell’Europa’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’intesa è stata subito cordiale e già da oggi sono state poste le basi di una collaborazione che si annuncia forte e fruttuosa.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha incontrato stamani, 30 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati una delegazione georgiana composta dal Presidente della Commissione per l’economia settoriale e la politica economica del Parlamento della Georgia, Davit Songulashvili, dall’Ambasciatore in Italia, Konstantine Surguladze, dal Presidente della Regione di Kakheti, Giorgi Aladashvili, dal Presidente del Consiglio comunale della città di Gurjaani, Vano Beridzishvili, dalla responsabile del dipartimento progetti internazionali di Gurjaani, Ketevan Datukishvili, e dalla Consigliera dell’Ambasciata georgiana in Italia, Tea Chkhaidze.

Gli ospiti georgiani hanno manifestato la volontà di stringere rapporti di cooperazione culturale, economia e politica con la Toscana e dal Presidente Giani è arrivata immediata disponibilità:

La Georgia è un Paese di grandi tradizioni storiche e culturali ed ha un ruolo delicato e cruciale nell’area caucasica. È fondamentale, nel segno della comune appartenenza europea, rafforzare le relazioni di collaborazione, tanto più necessarie alla luce delle tensioni determinate dalle spinte espansionistiche della Russia. Per questo mi auguro che possa essere presto definita la candidatura per l’ingresso della Georgia nell’Unione europea. Ma intanto possiamo lavorare per far crescere forme di intesa e oggi sono lieto di avviare questo percorso con il Presidente della Regione di Kakheti.

Cooperazione sul piano culturale, anche alla luce della presenza di numerosi studenti del Paese caucasico negli atenei toscani, ed economica, che potrà avere nella comune, storica tradizione vitivinicola toscana e georgiana il suo cardine, sono stati individuati come i terreni più promettenti per avviare forme di partnership.

E proprio in nome del vino, la città di Gurjaani si gemellerà, ha annunciato la delegazione, con Montepulciano, una delle capitali toscane dell’enologia.

Dai membri della delegazione sono arrivate parole di grande apprezzamento per la vicinanza della Regione alla importante comunità georgiana che vive in Toscana e l’invito al Presidente Giani a visitare il Paese e in particolare la Regione di Kakheti.

Ha ringraziato il Presidente: