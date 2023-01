Minacce a Falorni e Tancredi, solidarietà e condanna di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Piena solidarietà a Falorni e Tancredi, e ferma condanna per quanto accaduto.

È quanto esprime, a titolo personale e a nome di tutta la Regione, il Presidente Eugenio Giani sulle minacce, attraverso due buste con proiettile, indirizzate al Sindaco di Castelfiorentino (FI) Alessio Falorni e al Direttore de Il Tirreno Luciano Tancredi.

Commenta il Presidente:

Sono due gesti vili e inquietanti, dai quali, sono certo, Falorni e Tancredi non si lasceranno intimidire. Mi auguro che si arrivi presto all’individuazione dei responsabili.

Minacciare chi amministra con impegno, onestà e spirito di servizio la cosa pubblica o chi opera per un’informazione trasparente è un atto grave, rispetto al quale tutte le istituzioni sono chiamate a vigilare affinché non vi sia spazio per la violenza.