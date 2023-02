Toscana delle donne con ‘Donna, vita, libertà’ al fianco delle iraniane

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

C’è il volto di Aylar Haghi, morta a 23 anni uccisa dai cecchini del regime; quello di Shekari, giustiziato a 23 anni dopo 75 giorni di carcere; il sorriso di Hadis Najafi uccisa a 22 anni mentre manifestava; ci sono gli occhi grandi di Mona Naghib, che di anni ne aveva solo 8 ed è morta mentre era in gita con la scuola: le forze armate hanno sparato alla loro macchina e l’hanno colpita alla testa.

Sono solo alcune delle vittime del regime iraniano, oltre 40 volti sorridenti di ragazze, ragazzi, bambine, bambini che non ci sono più o che sono imprigionati nelle carceri iraniane.

I loro ritratti stamani riempivano un lembo della piazza del Comune di Prato.

Tra di loro e con loro si è svolta la manifestazione di solidarietà a fianco delle donne iraniane di ‘Donna, vita, libertà’ a un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, un altro scenario di sangue e di repressione e di diritti violati.

Promosso dalla Regione Toscana nell’ambito della ‘Toscana delle donne’ e dal Comune di Prato, l’evento si è svolto in una piazza popolata dagli studenti di molte scuole di primo e secondo grado pratesi.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Per questo la Regione, con la Toscana delle donne, ha avviato questo percorso di vicinanza e solidarietà, di sostegno a una battaglia sacrosanta, che oggi è passato da Prato ma che passerà da tutte le città toscane.

La capacità di resistenza delle donne è emersa in più occasioni nella storia dell’Iran e la tenacia dimostrata adesso testimonia una consapevolezza e una strenua volontà di cambiamento che bisogna sostenere a livello internazionale.

La Toscana è vicina a tutte e tutti coloro che, nonostante la dura repressione, continuano a chiedere, in Iran, il rispetto delle libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giustizia sociale e la fine di un sistema patriarcale oppressivo.

Ha detto Cristina Manetti capo di Gabinetto della Regione Toscana che ha aperto la cerimonia:

Vogliamo essere vicini così a chi sta combattendo una battaglia di libertà, un valore che per noi, per voi ragazzi sembra scontato, ma che invece non lo è.

Sono molto contenta che questa iniziativa, nata in seno alla Toscana delle donne e partita dalla Regione e da Firenze, oggi sia arrivata a Prato e che Prato accolga, condividendola, questa grande battaglia condotta in prima persona dalle donne ma che vede al loro fianco moltissimi uomini.

Forse è la prima volta che una battaglia femminista è sostenuta prima di tutto dagli uomini. Anche noi dunque dal Comune di Prato che ringrazio, vogliamo in qualche maniera lanciare un messaggio che sia di sostegno, anche se ideale, a questa grande e fondamentale battaglia.