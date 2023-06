‘Tiocfaidh ar là’, nuovo singolo di Sergio Borsato

In radio dal 9 giugno

È in uscita radiofonica oggi, 9 giugno, ‘Tiocfaidh ar là’, il nuovo singolo del cantautore veneto Sergio Borsato per Multiforce.

Tiocfaidh ar là è una frase in gaelico che significa verrà il nostro giorno, riferendosi al giorno in cui l’Irlanda sarà nuovamente unita e libera dall’ingerenza britannica. È diventato lo slogan non ufficiale del movimento repubblicano irlandese.

La frase è stata per la prima volta pronunciata da Bobby Sands, membro della PIRA, che fu il primo di dieci detenuti repubblicani a morire durante lo sciopero della fame del 1981 nel Carcere di Maze, nella località di Long Kesh.

Con queste premesse il cantautore veneto continua a dar voce al suo nuovo disco di inediti dal titolo ‘Liberi e Forti’, uscito lo scorso 17 marzo firmato dalla direzione artistica di Massimo Priviero e la featuring del chitarrista Riki Anelli, registrato dall’ingegnere del suono Francesco Matano presso lo Studio Musica per il Cervello.

Una canzone di resistenza, di speranza, di liberazione. Una canzone di memoria.