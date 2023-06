‘Sveglio’, esordio discografico di Reír

In uscita il 9 giugno

Oggi, 9 giugno, esce in digitale e in radio ‘Sveglio’, etichetta Roxy Studio Records, brano che segna l’esordio discografico del giovanissimo rapper palermitano classe 2006 Reír.

Il brano hip hop, con un ritornello scritto in inglese, racconta le sensazioni di un ragazzo che si sente spesso diverso, soprattutto quando si mette a confronto con i suoi coetanei, e del dispiacere che prova dopo una storia d’amore finita male.

Inizialmente pensa di essersi dimenticato della ragazza, ma si accorge che non può fare a meno di pensare a lei, nonostante il male che ha passato a causa sua.

Registrato e prodotto da Roxy Studio Palermo, il testo del singolo è di Reír, con la partecipazione speciale di Andrea Area. Musica composta da Fabio Castorino, che si è occupato anche dell’arrangiamento, del mixing e mastering. Distribuito da Roxy Studio Records.

Reír, all’anagrafe Rosario Collesano, è un artista classe classe 2006 di Palermo. Ha da sempre avuto un rapporto molto forte con la musica anche grazie alla presenza di artisti e musicisti in famiglia. Durante i primi anni dell’adolescenza si appassiona al genere Hip-Hop e questo gli dà lo stimolo per cominciare a scrivere i suoi primi testi come semplice valvola di sfogo.

Comincia a pubblicare le prime cover e i primi freestyle sul suo profilo Instagram durante l’estate del 2021 grazie all’aiuto del cugino e di un amico. Nel 2022 comincia a studiare canto e nel 2023 decide di pubblicare il suo primo singolo.

Nonostante abbia cominciato grazie all’ispirazione del genere hip-hop è disposto ad aprirsi anche ad altri generi e a sperimentare. Il suo obiettivo è esprimere e condividere le sue emozioni e le sue sensazioni, sperando che qualcuno si ritrovi nelle sue parole.