Finale playoff basket AA&S Centro Ester e Matese a gara cinque

L’AA&S Centro Ester finisce la benzina

San Potito Sannitico (CE) amarissima per l’AA&S Centro Ester, che subisce il secondo KO consecutivo ed è trascinato a gara 5 della finale per la promozione in serie C dal coriaceo Carbat Matese.

La gara ha visto il Centro Ester fare il bello ed il cattivo tempo. Partenza a razzo mettendo in cassaforte un vantaggio rassicurante già al termine della prima frazione.

Gioco e lucidità confermata anche nella seconda quando ormai il quintetto di Centore ha metabolizzato il gioco barrese ed è entrato in partita.

Si arriva all’intervallo lungo con il punteggio di 29 – 38. Dal ritorno in campo la gara del Centro Ester è finita. Si rivedono i fantasmi di gara 3 e per Matese è uno scherzo condurre in porto la rimonta che porta la serie sul 2 – 2 e rimanda tutto alla sfida di Barra.

Il commento del Presidente Pasquale Corvino, che esprime la sua delusione:

Tanta amarezza perché i ragazzi sono apparsi deconcentrati. Forse avevano dato per scontata la vittoria, ma nel basket questo non esiste fino all’ultimo secondo. Mi dispiace per quello che abbiamo fatto stasera. Abbiamo peccato di presunzione, dobbiamo avere l’umiltà di affrontare ogni secondo con la stessa grinta e determinazione, così come hanno fatto loro questa sera.

L’ultimo match ball sarà a Barra domenica sera, 11 giugno, alle 19:00: