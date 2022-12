The Washington Brief: Le Sfide dell’Indo-Pacifico per il 118° Congresso

Forum in live streaming in programma il 6 dicembre

‘Challenges in the Indo-Pacific for the 118th Congress’ è il tema del The Washington Brief che si terrà martedì 6 dicembre 2022 alle 20:00 ora italiana, in live streaming su washingtonbrief.org e su YouTube.

Interverranno:

l’Onorevole Steve Chabot, Membro del Congresso, Ranking Member della Sottocommissione Affari Esteri per l’Asia, il Pacifico, l’Asia Centrale e la Non Proliferazione;

l’Ambasciatore Joseph DeTrani, Commentatore su questioni di sicurezza, già Inviato Speciale per i negoziati con la Corea del Nord;

il Professor Alexandre Mansourov del Centro per gli Studi sulla Sicurezza dell’Università di Georgetown;

l’Onorevole Dan Burton, Camera dei Rappresentanti U.S. (1983 – 2013), già membro della Commissione Affari Esteri;

Michael Jenkins, Presidente The Washington Times Foundation.

Il Forum si propone di analizzare le sfide impegnative che la Casa Bianca e la nuova maggioranza Repubblicana devono affrontare non solo tra di loro, ma anche a livello geopolitico.

Da un’accurata analisi si può prevedere un’attenzione significativa sulla scena mondiale per Taiwan, le isole del Pacifico, la Corea, il Giappone e il Quad. Con gli Stati Uniti che sono intrecciati in tutti questi ambiti.

The Washington Brief è una serie mensile di convegni sponsorizzata dalla The Washington Times Foundation, un’organizzazione privata dedicata a incoraggiare i più alti ideali nei valori culturali e nell’opinione pubblica.

La Fondazione sostiene una serie d’iniziative volte a risolvere i conflitti e a rafforzare la pace attraverso la costruzione di ponti d’intesa e di cooperazione tra persone, razze, culture, sistemi di governo e tradizioni religiose.

Con l’obiettivo di valutare i rischi e le opportunità riguardanti la penisola coreana, The Washington Brief si avvale di esperti di tutta la nazione in settori che riguardano il conflitto intercoreano e il suo impatto sulla più ampia comunità internazionale.

L’obiettivo è portare alla luce l’urgente questione della riunificazione pacifica della penisola coreana, tenendo al corrente il pubblico e collaborando con i pensatori più informati del Nordest asiatico per contribuire alla soluzione della controversia.

Trasmessa in diretta una volta al mese su YouTube e www.washingtonbrief.org, la serie raggiunge centinaia di professionisti che lavorano attivamente nei campi degli affari esteri, della politica pubblica, delle forze armate e degli interventi umanitari.

