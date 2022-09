SWFF, da Accorsi al doc sul Made in Italy: i premiati a Venezia

In occasione della Mostra d’arte cinematografica la consueta conferenza stampa di chiusura con la consegna di alcuni riconoscimenti

Si è tenuta in occasione della 79esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia la consueta conferenza stampa di chiusura del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

Oltre a fare un bilancio della 12esima edizione – che ha regalato momenti emozionanti con le masterclass di due giganti come Toni Servillo e Pupi Avati all’interno di un fitto programma tra omaggi ai miti del passato, incontri con i protagonisti del presente e opportunità per i talenti del futuro, in 20mila minuti tra proiezioni in presenza e ondemand, e 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attività con le giurie – c’è stato spazio per la cerimonia di consegna di alcuni riconoscimenti.

A Stefano Accorsi è stato consegnato il premio come miglior attore nella sezione Cortometraggi del Concorso Internazionale per la sua performance convincente in ‘Chiusi fuori’ diretto da Giorgio Testi.

Il premio come Miglior Montaggio della sezione documentari concorso internazionale è andato a ‘(R)OMA: a family history ritira’ consegnato dal critico Emanuele Rauco.

‘Princesa’ ha vinto come Miglior Documentario per Giuria di Qualità del Concorso Internazionale premiato dal produttore Eduardo Angeloni, è del film ‘L’ultimo stop’ la miglior colonna sonora, a ‘Branka’ il riconoscimento come miglior fotografia consegnato dal produttore Daniele Urciuolo.

Premio speciale all’impegno sociale ad ‘Artitude’, webserie creata dall’agenzia Pomilio Blumm nell’ambito di ‘Italy is simply extraordinary: beIT’, lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy.

Al termine dell’evento sono stati annunciati i vincitori del Premio Cinema Campania 2022 che sono Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Francesco Di Leva e Margherita Mazzucco.