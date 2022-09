Donazione midollo, D’Amato: ‘Donare è gesto di grande generosità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi, 16 settembre 2022, in Aula Fleming Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata è stato presentato in anteprima il Cortometraggio ‘Il Maggiore Tom’, racconto di una storia vera di Andrea Farinacci.

Presenti l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il Direttore Generale del Policlinico di Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci ed Marco Mattei, Direttore Sanitario del PTV, il Prof. Adriano Venditti, Responsabile UOSD Patologie Mieloproliferative del PTV ed il Presidente ADMO Lazio, Giulio Corradi e la Famiglia Farinacci.

Ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato:

Donare è sempre un gesto di grande valore per la comunità. Un gesto semplice ma determinante per salvare vite umane. Questo cortometraggio è un emozionante invito ad attivarsi, a fare la propria parte.

Il corto è parte attiva del progetto ‘Dono non so per chi ma so perché’ che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche gli studenti dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’.

Tale progetto è nato da un’idea dei familiari, di medici e studenti in Medicina che hanno seguito la storia di Andrea Farinacci, un ragazzo di 27 anni affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta che nel corso delle sue degenze nel Policlinico di Tor Vergata ha portato avanti una campagna per sensibilizzare i giovani alla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche.

Alberto Farinacci, papà di Andrea, commosso, dichiara:

Grazie a tutti coloro che ci sono stati accanto ed hanno collaborato alla realizzazione del cortometraggio, ma soprattutto ad Andrea che ci ha dato la forza per continuare questa sfida per il bene di tutti.

Attualmente l’Italia ha un numero di potenziali donatori pari a 469.650. Un valore significativo ma ancora molto inferiore rispetto a quello di altre nazioni europee. Nel Lazio prima del 2018 si registravano soltanto 200 – 300 potenziali donatori. Grazie a numerose campagne di sensibilizzazione promosse da ADMO Lazio, il numero di tipizzati nella nostra regione è aumentato a 1.600.

Il Policlinico Tor Vergata ha raccolto le istanze di ADMO Lazio e da aprile 2021 è divenuto Polo di Reclutamento del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, con la facoltà di reclutare nuovi e potenziali donatori nel Registro.

Da allora, nonostante la pandemia, più di 350 giovani hanno scelto il Policlinico Tor Vergata per eseguire la tipizzazione, e le richieste per effettuare il prelievo presso il Policlinico sono sempre più alte, sia per la continua sensibilizzazione che viene promossa dall0Università sia per la territorialità del Policlinico Tor Vergata che rappresenta un hub per la zona est di Roma e quella dei castelli romani.

Per soddisfare le richieste di un numero sempre maggiore di giovani che scelgono di tipizzarsi e per implementare ulteriormente la donazione di Cellule Staminali Emopoietiche, considerato che fino ad ora nel Lazio, solo due Centri pubblici, il Policlinico Umberto I e Ospedale San Camillo erano dedicati alla tipizzazione HLA, il Policlinico Tor Vergata è stato individuato per sue le competenze in campo ematologico e genetico, come nuovo Centro Donatori di Cellule Staminali Emopoietiche.

Il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle dichiara: