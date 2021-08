‘Silene’, nuovo singolo di Chiara Crystal

In radio e su tutti i digital store

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Silene’, il nuovo brano di Chiara Crystal, è un vero e proprio inno alla diversità, all’unicità di ognuno di noi.

Il titolo fa riferimento alla pianta Silene, una pianta erbacea con diverse proprietà benefiche, terapeutiche, che alla vista non colpisce ma che ha appunto la sua utilità ed unicità nel mondo, così come noi esseri nel mondo.

In un periodo dove si lotta per restituire normalità a ciò che per secoli è stato visto come anormale, ‘Silene’ vuole essere un “grido” di forza e coraggio per chi si sente diverso, nel genere, nel modo di vivere la propria sessualità ma anche per chi si sente impotente nel lottare per i proprio sogni, chi vive in periferia e non sa come emergere, chi si sente solo, oppresso, chi non riesce a trovare la propria strada.

Silene è ognuno di noi, con tutta la nostra bellezza ed unicità. Silene è come una divinità interiore che vuole uscire a tutti i costi, e lo si sente anche dal ritmo del brano, un ritmo che richiama il jungle, come il ritmo che collega la terra all’uomo, la musica elettronica collegata alla giungla metropolitana e alla periferia, in un ritmo vario e incalzante proprio per mettere in evidenza la varietà e la diversità unite alla forza dell’uomo.

Questa la frase che si legge nel videoclip ufficiale, scritta dall’autrice come frase chiave di tutto il brano:

Anche nel più piccolo angolo dell’universo, cresci tu, come Silene. Tu, te stesso. Tu che lotti per l’inverso. Tu, unico, tu diverso.

Con la produzione artistica del M° Ermanno Corrado, Corrado Productions, il brano è in distribuzione dal 23 luglio 2021 con ‘Artist First’ su tutti i digital store.