‘Se stanotte morirò’, nuovo singolo di Asia

Disponibile dal 3 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 3 marzo 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale ‘Se stanotte morirò’, Magma Musica Esplosiva, il nuovo singolo di Asia.

‘Se stanotte morirò’ è un brano che parla di speranza e del desiderio di riuscire ad evolversi, di perdonare e perdonarsi lasciando andare ciò che è stato e avendo fede in ciò che sarà.

Asia racconta la sua esperienza, quella di chi vorrebbe andare avanti ma che non riesce a farlo, perché è immobilizzata dalle paranoie di chi gli sta accanto, stufo del suo passato, ma che non riesce a smettere di parlarne.

È l’insoddisfazione di chi si rende conto che tutto potrebbe finire senza preavviso. Da qui il forte desiderio di uscire dalla zona di comfort per ritrovare quel miracolo che colora la propria vita e tutto quello che gira intorno ad essa, è la voglia di andare avanti e di vivere ogni momento come se fosse l’ultimo, facendo degli errori compiuti, un insegnamento.

Spiega l’artista a proposito del brano:

Questo per me è un brano di crescita interiore e crescita artistica, che mi ha insegnato a utilizzare il passato come stimolo per fare meglio nel presente, invece che farne uso di blocco nelle esperienze.

Il videoclip di ‘Se stanotte morirò’ descrive un’esperienza emotiva intensa che cattura l’essenza della vita e l’accettazione della morte. Le immagini sono ambientate in una notte scura e misteriosa, con luci intermittenti che illuminano il volto della protagonista mentre balla in un limbo desolato ma consapevole.

Il video, intenso e coinvolgente, vede l’artista come protagonista che si muove tra sonorità pop moderne esprimendo momenti di energia elettrizzante, che vogliono essere la testimonianza della volontà del cambiamento.

Biografia

Asia Antonietti, nome d’arte Asia, ha 17 anni e vive a Fano (PU). Cantante e cantautrice studente del liceo economico sociale. Asia ha all’attivo quattro singoli, ‘Lasciarsi Andare’, 2020, ‘Non c’è un Giorno’, 2021, ‘Lo Faccio per me’, 2022, ‘Instabilità’, 2022 e ‘Suicidio Gourmet’, 2022.

Si appassiona alla musica fin da bambina trovando in essa il suo rifugio sicuro. Nella sua giovane vita ha affrontato sfide impegnative superando paure importanti come la paura dell’abbandono e attacchi di panico. Ha perso in giovane età la nonna, punto di riferimento importante e subito dopo il papà. Da qui la nascita di un rapporto meraviglioso con la mamma con la quale vive e con la quale porta avanti il suo progetto artistico.

Asia continua a studiare canto ed è seguita da una vocal coach e da una coach di interpretazione scenica, scrive i brani che canta nei quali emerge una maturità che va oltre la sua giovane età.

‘Se stanotte morirò’ è il nuovo singolo di Asia disponibile in radio e in digitale da venerdì 3 marzo 2023.