‘river’, nuovo singolo di Emit

Riceviamo e pubblichiamo.

‘river’ è il nuovo singolo del cantautore Emit, un brano in lingua inglese con chitarre elettriche cristalline che galleggiano su un beat lo-fi lasciandosi trasportare dalla corrente, allo stesso modo i sentimenti di una relazione si allontanano da noi diventando ricordi.

L’immagine del fiume, con il suo incedere lento e inesorabile ma comunque placido e calmo, trasmette un particolare stato d’animo, una sorta di serena nostalgia.

Il testo racconta la premura che si prova in una relazione nel momento della distanza e l’incapacità di controllare le emozioni di quel rapporto

How can I control the power of this river?