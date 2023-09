‘Scultura Filosofia’ al Parco e Tomba di Virgilio

In mostra a Napoli dal 2 ottobre al 3 novembre 2023

Dal 2 ottobre al 3 novembre 2023 al Parco e Tomba di Virgilio saranno installate in mostra temporanea 14 opere degli studenti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, realizzate in collaborazione con gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, sezione di Filosofia, dell’Università Federico II di Napoli.

Partendo da un lavoro ricerca condotto nell’anno accademico 2022/23, il connubio creativo interdisciplinare tra gli studenti di filosofia e di scultura dà vita ad opere che concretizzano il pensiero teorico in forma estetica tridimensionale, in un luogo ricco di storia e suggestioni letterarie quali il Parco e Tomba di Virgilio, custode delle memorie dei due grandi poeti, figure emblematiche della letteratura latina e italiana, Virgilio e Leopardi.

Così, attraverso un originale percorso formativo, le arti intendono riappropriarsi del pensiero filosofico, da sempre motore alla base delle ideazioni artistiche nel tempo, in un luogo simbolico della città, che testimone della vivacità culturale di Napoli nella storia, incontra le giovani generazioni e le opere del loro fermento creativo.

La mostra dal titolo ‘Scultura Filosofia’, che sarà inaugurata domenica 1° ottobre alle 11:00, è realizzata in collaborazione con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, la Società Filosofica Italiana e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli.

Interverranno: Giuseppe Dragotti, Direttore Parco e Tomba di Virgilio, Gaspare Polizzi, Università di Pisa, Lidia Palumbo, Università degli Studi di Napoli Federico II, Anna Motta, Università degli Studi di Napoli Federico II, Rosaria Iazzetta, Accademia di Belle Arti di Napoli, Antonio Manzoni, Accademia di Belle Arti di Napoli.

All’inaugurazione saranno, inoltre, presenti i filosofi: Alessandra Barra, Roberto Caccioppoli, Simona Cianciola, Angelo Cozzolino, Ciro Di Fiore, Luca Magrelli, Alessandro Scalella, Serenza Scorzoni, Jacopo Tovo e gli scultori: Nicola D’Ambrosio, Gabriele Di Girolamo, Raffaele Di Lorenzo, Alessandra Falcone, Crescenzo Fiorentino, Antonio Marano, Carlo Menale, Rita Passarelli, Clarice Peri Rezende, Graziano Riccelli, Alessia Russano, Salvatore Russo, Biagio Salvati, Ladi Traore.

Parco e Tomba di Virgilio

Salita della Grotta, 20 – 80122 Napoli

+39 081-669390 | drm-cam.tombadivirgilio@cultura.gov.it