’28a Sagra del Fagiolo del Taburno’ a Campoli del Monte Taburno (BN)

Oggi sabato 30 settembre si alza il sipario sulla ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno (BN) in questo weekend a cavallo di settembre ed ottobre.

Quest’anno la kermesse, organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI Benevento, raggiunge la 28a edizione e sarà una kermesse di gusti, sapori locali e prodotti genuini.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà alle ore 18:00 con una novità, l’Aperifagiolo. Infatti, in piazza ‘A. La Marmora’ sarà allestita un’area dove, dal tardo pomeriggio, si potranno degustare i fagioli del Taburno con bruschetta, e non solo, conditi con l’ottimo olio di Campoli M.T. e naturalmente un buon bicchiere di vino del Taburno.

Poi alle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici e della braceria e ad allietare la serata ci sarà la musica popolare del gruppo ‘Fusione’.

Domenica 1° ottobre, invece, da mezzogiorno è Sagra con l’Aperifagiolo e l’apertura degli stand gastronomici dove si ballerà e si canterà con Tiziana e Angelo.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, tavola rotonda ‘Una strategia comune di valorizzazione del territorio e di contrasto allo spopolamento attraverso la promozione di eccellenze locali’.

Introdurrà i lavori Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’ e poi porterà i saluti della comunità il primo cittadino Tommaso Nicola Grasso.

Interverranno, poi, sul ruolo delle associazioni di categoria Gennarino Masiello, Presidente Coldiretti Benevento e Carmine Fusco, Presidente della CIA di Benevento; mentre sulle potenzialità e i vantaggi delle cooperative relazionerà Beniamino Zollo, Presidente Confcooperative di Benevento.

Sugli strumenti finanziari al servizio delle micro-imprese delle Aree Interne interverrà Geppino Tolino, esperto di finanza agevolata. Chiuderà i lavori Renzo Mazzeo, presidente Unpli Benevento, sul ruolo delle Pro Loco nella promozione dei prodotti tipici del territorio.

Al termine del dibattito si alzerà il sipario sull’ultima serata della Sagra del Fagiolo con, alle ore 19:30, l’apertura degli stand e balli in piazza con ‘Alessio Zollo’.

Agli stand gastronomici ci sarà un ricco menu con sua maestà il Fagiolo del Taburno: pasta e fagioli campolese, sabato sera e domenica a pranzo, ciambuotto di fagioli, solo domenica sera, fagioli a ‘modo nostro’ con carne di salsiccia sbriciolata e pomodori, fagioli e trippa, l’angolo della braceria con panino con salsiccia o con bistecchina di maiale, poi salsiccia patate e peperoni al forno, friggitoria e la Montanara con crema di fagioli, origano di montagna ed olio extra-vergine d’oliva di Campoli diventato IGP Campania.

Infine, lo stand dei dolci, dove, come ogni anno, saranno presentate innovative e gustose bontà, sia tradizionali che rivisitate, con il Fagiolo del Taburno pronto a sorprendere i buongustai in una veste ‘insolita’.

Ed infatti, quest’anno ci sarà il nuovo dolce al fagiolo fatto con crema al fagiolo, granella di pistacchio e pan di spagna allo Strega: beh la voglia di assaggiarlo c’è!

Afferma Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’:

Ringrazio di cuore, sin da ora, tutta la Pro Loco ‘Monte Taburno’ attivissima per la valorizzazione del territorio, le istituzioni territoriali e tutti coloro che stanno lavorando per l’ottima riuscita dell’evento ed invito i tanti buongustai e turisti a raggiungere Campoli del Monte Taburno per trascorrere due giorni in relax ma anche per degustare prodotti genuini, del territorio e a km0.