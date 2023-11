Sagra della Polenta al Villaggio di Natale di Peschiera Borromeo (MI)

Gustare il piatto tipico della tradizione popolare diventa l’occasione per incontrarsi in vista delle festività in una location allestita a tema natalizio, con giostre e attrazioni

In vista delle festività natalizie, la Sagra della Polenta approda al Villaggio di Natale di Peschiera Borromeo (MI).

Per i primi due weekend di dicembre, 01, 02 e 03 e 08, 09 e 10, la prelibatezza a base di farina di mais sarà al centro delle tavolate allestite al Parco Borromeo, in via Filzi e via Matteotti, per allietare i pasti di chi si incontrerà per gli auguri o per vivere momenti gioiosi con amici e familiari.

Il fuoco dei paioli accenderà ancor di più il calore delle feste. La pietanza fumante tipica del nord Italia verrà preparata con maestria negli appositi pentoloni di rame, come si faceva una volta, dai polentieri di Storo.

I professionisti provenienti dal comune trentino cucineranno il loro cavallo di battaglia, la ‘polenta carbonera’, farina gialla di Storo, burro di malga, spressa di malga stagionata, spressa di malga tenera, Trentingrana, pasta di salame, vino e pepe, insieme a molte altre specialità.

Questo piatto riunirà le compagnie di amici e parenti, in occasione del periodo festivo. È infatti lo spirito natalizio ad accompagnare questa edizione della Sagra della Polenta, ospitata per la prima volta a Peschiera Borromeo nel Villaggio di Natale e patrocinata dal Municipio.

Precisa l’organizzatore della Sagra della Polenta Alessandro Fico:

Siamo felici di portare la nostra esperienza e il nostro servizio all’interno di una festa permeata dall’atmosfera natalizia, in un periodo dell’anno denso di tradizione, condivisione e belle sensazioni.

Afferma Andrea Scarpato, Assessore con delega a eventi e comunicazione nel comune peschierese:

Desidero sottolineare l’importanza di iniziative come questa, che contribuiscono a rendere la nostra città vibrante, ricca di tradizioni e pronta ad accogliere spazi di incontro e condivisione per la nostra comunità. La Sagra della Polenta e il Villaggio di Natale offrono l’opportunità di gustare un piatto tradizionale e rappresentano anche un momento prezioso per gli scambi di auguri, sorrisi e gioia. Questi momenti inaugurano un mese, quello di dicembre, ricco di eventi, spettacoli e attività che coinvolgeranno attivamente i cittadini, valorizzando le ricchezze del nostro territorio. Vi invito calorosamente a partecipare a questa festa che celebra le tradizioni e rafforza il legame speciale che abbiamo con la nostra comunità.

La festa avrà luogo in un ambiente coperto e riscaldato, tensostruttura da 1300 mq, a ingresso libero, al Villaggio di Natale del Parco Borromeo venerdì 1° dicembre dalle 19:00 alle 24:00 e venerdì 8 dalle 12:00 alle 24:00, orario continuato, mentre sabato e domenica, sia del primo che del secondo weekend, il servizio sarà attivo con i seguenti orari: 12:00 – 15:00 e 19:00 – 24:00.

In menu tanti piatti a base di polenta – con cinghiale, brasato, ‘cavalina’, cotechino, raspadura, salsiccia, gorgonzola, funghi -, oltre che taglieri di salumi nostrani, contorni vari, patatine fritte, caldarroste, dolci, bibite, amari, grappe e un’accurata selezione di vini – barbera, bonarda, riesling, pinot e rosé.

Durante l’intera Sagra della Polenta ci si potrà intrattenere nel magnifico Villaggio di Natale, colmo di bancarelle, castagnari e diverse attrattive per i bambini come scivoli gonfiabili, bungee jumping, calcinculo, reti elastiche, pesca dei cigni, pungiball, trenino di Natale per un giro panoramico del parco.

Il Villaggio di Natale di Peschiera Borromeo è pensato come un luogo di svago nel quale fermarsi, prima o dopo aver mangiato una delle ottime pietanze a base di polenta, con la propria famiglia e soprattutto con i più piccoli.

Il tempo trascorrerà leggero all’interno del Parco Borromeo, una location recintata e sicura, in centro città, che con i suoi sentieri, le sue collinette, gli alberi tutto attorno, i vialetti illuminati per l’occasione saprà ricreare una cornice magica, degna del periodo dell’Avvento alpino!

È sempre consigliata la prenotazione chiamando il numero 389-0265550 o compilando l’apposito form sul sito web www.sagrapolenta.it.

È attivo anche il servizio d’asporto per chi desiderasse consumare il proprio pasto a casa, in questo caso le porzioni verranno servite in una comoda vaschetta resistente alle alte temperature.