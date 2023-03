Roma, Segnalini: ‘Riaperta via delle Fornaci’

L’Assessore: ‘Riparata voragine, ripristinata strada’

Riaperta via delle Fornaci, dopo una settimana di chiusura, la strada è stata ripristinata e rimessa in piena funzionalità.

Lo scorso 22 marzo a causa di una voragine via delle Fornaci è stata interdetta al traffico. Immediatamente sono intervenuti Acea che ha constatato l’integrità della condotta idrica e il CSIMU he ha potuto constatare la rottura di un pozzetto di raccolta delle acque che è stato subito riparato.

Tuttavia, la rottura di un ulteriore pozzetto, in prossimità di un cavo di media tensione di Areti, ha complicato l’esecuzione dei lavori che sono stati svolti in totale sicurezza per i lavoratori che hanno ripristinato il pozzetto, ricostruito la parete in mattoni della tubolare di raccolta acqua e riqualificato il manto stradale.

Così l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, commentando la chiusura dell’intervento in via delle Fornaci: