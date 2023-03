Il 3 aprile al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona si terrà un incontro su Next Generation EU, PNRR, FESR, FSE+ e BEI

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Lunedì 3 aprile dalle ore 14:30, presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, si terrà un incontro sugli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale come Next Generation EU, i fondi del bilancio UE e della Banca europea per gli investimenti.

L’evento, dal titolo ‘Opportunità europee per il rilancio delle Marche: Next Generation EU, PNRR, FESR, FSE+ e BEI’, mira a illustrare e ad approfondire gli effetti positivi dei finanziamenti UE e le potenzialità per il territorio.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del Presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, del Direttore dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e di Andrea Putzu, Consigliere regionale e membro del Comitato delle Regioni.

Seguiranno gli interventi di Raffaele Fitto (tbc), Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di Pina Picierno, videomessaggio, Vicepresidente del Parlamento europeo, e di Gelsomina Vigliotti, in videocollegamento, vicepresidente della BEI.

La giornata prevede quindi una tavola rotonda di confronto tra gli eurodeputati Alessandra Mussolini (PPE-FI), Beatrice Covassi (S&D – PD, tbc) e Matteo Adinolfi (ID – Lega, tbc), e rappresentanti locali ed europei coinvolti nello sviluppo imprenditoriale, commerciale e agricolo dell’Umbria.

L’incontro, moderato dalla giornalista Rai Barbara Capponi, è voluto da: Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Regione Marche e dagli Europe Direct Regione Marche e Unione Montana Marca di Camerino.

Programma completo dell’evento