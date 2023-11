Regione Lazio, approvato piano emergenza diga Poggio Cancelli (AQ)

I due Comuni di Amatrice (RI) e Accumoli (RI) sono tenuti ad attuare il PED all’interno del Piano di Protezione Civile

La Giunta regionale, su proposta del presidente, Francesco Rocca, ha approvato la parte di competenza della Regione Lazio, riguardante il Piano di emergenza della diga, PED, di Poggio Cancelli (AQ), relativa ai territori comunali di Amatrice (RI) e Accumoli (RI).

Il 20 luglio 2023, la Regione Abruzzo ha approvato il Piano di Poggio Cancelli, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014, finalizzata a contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena e di un ipotetico collasso della diga.

I due Comuni della provincia di Rieti, quindi, sono tenuti ad attuare il PED all’interno del Piano di Protezione Civile.

All’interno dello stesso è previsto lo scenario riguardante le aree interessate dall’onda di piena, le strategie operative per fronteggiare la situazione d’emergenza e il modello di intervento per i sistemi di coordinamento, con l’individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l’organizzazione dei centri operativi.