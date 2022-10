‘Procida time machine’ a Palazzo d’Avalos

L’inaugurazione della tecnologia dell’ecosistema digitale della cultura è prevista per l’8 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

‘Procida time machine’ è l’applicazione virtuale realizzata dalla Regione Campania nell’ambito del progetto ‘Ecosistema digitale per la cultura’, tra le attività a supporto di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, che dall’8 ottobre accompagnerà il visitatore del palazzo in un viaggio nel tempo dell’isola di Procida (NA).

Grazie all’innovativa applicazione 6 postazioni tecnologiche allestite a Palazzo d’Avalos daranno vita ad un percorso spazio temporale altamente suggestivo tra passato, presente e futuro, che consente al visitatore una fruizione indipendente dalla lingua.

Un racconto immersivo di Procida dall’età preistorica, passando per l’epoca greco romana e medievale, fino all’età moderna con le incursioni saracene, le torri di avvistamento, la costruzione del Palazzo d’Avalos, la marineria. E poi il dopoguerra con il carcere, la tutela dell’isola, il mare, per giungere a Procida Capitale italiana della Cultura 2022.

Il valore dell’investimento complessivo, tra infrastruttura tecnologica e sviluppo dei servizi digitali innovativi, è di €379.055,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2014-20.

L’elaborazione dei contenuti è il frutto di un accurato lavoro di ricerca a partire dal materiale fornito – immagini, mappe, documenti storici, ipotesi ricostruttive e ricostruzioni scientifiche – dagli Enti di tutela del palazzo o elaborati di concerto con esperti di dominio.

Per la realizzazione del servizio tecnologico ‘Procida time machine’ sono state utilizzate tecnologie quali:

Multimapping per l’installazione che introduce alla visita con proiezioni sulla facciata del palazzo stimolando il coinvolgimento e la curiosità;

Ologrammi che fanno rivivere la Stanza del Medico, la Stanza dei Filati e Stanza dei Detenuti con i loro protagonisti che appaiono come ‘fantasmi’;

Multiproiezione immersiva, che permette di far osservare ambienti reali e virtuali oltrepassando le soglie delle pareti.

Si costruisce così una narrazione che travalica i limiti del tempo e dello spazio in maniera coinvolgente ed emozionale, preparando così il pubblico alla prospettiva del futuro; Videowall che dà l’illusione di una finestra sul futuro, sottolineando così l’atmosfera di speranza e di ottimismo che il progetto regionale, in sinergia con il comune di Procida, ha convogliato in una chiara idea di futuro per il palazzo e per l’intera isola.

Ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca:

Per rendere realizzabile il progetto di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, l’Amministrazione regionale ha compiuto uno sforzo senza precedenti per lo sviluppo del programma; per realizzare interventi integrativi e complementari per la valorizzazione del patrimonio culturale campano; per interventi infrastrutturali di rilievo, primo tra tutti Palazzo d’Avalos che in questi mesi è diventato il luogo simbolo intorno al quale si svolgono gli eventi del programma. Inoltre, con l’installazione Procida time Machine a Palazzo d’Avalos arricchiamo l’esperienza della Capitale della Cultura con un progetto di valore di cui siamo particolarmente orgogliosi, l’Ecosistema Digitale per la cultura della Regione Campania.

‘Procida – Time Machine’ verrà inaugurata sabato 8 ottobre alle ore 18:30 a Palazzo d’Avalos e sarà fruibile tutti i giorni dalle 18:30 alle 21:00.

Le visite ordinarie a Palazzo d’Avalos continueranno a svolgersi tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni: asspalazzodavalos@gmail.com