Presentazione IV edizione ‘Premio Melagrana Città di Caserta’

Conferenza stampa di presentazione 26 gennaio presso il Consiglio regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il ‘Premio Melagrana Città di Caserta’: la quarta edizione dell’evento letterario nazionale, promosso dall’Associazione ‘Melagrana’ in collaborazione con il Comune di Caserta e la Regione Campania, curato dalle Edizioni Melagrana, sarà presentata in conferenza stampa giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 11:00 nella sede del Consiglio regionale della Campania, nella sala ‘Caduti di Nassiriya’, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e del Presidente dell’Associazione Melagrana, Roberto Malinconico.

Nella conferenza stampa saranno presentati i contenuti salienti della cerimonia di premiazione, in programma il 28 gennaio 2023 ore 20:00 al Teatro Comunale ‘Costantino Parravano’ di Caserta.

La quarta edizione del ‘Premio Melagrana Città di Caserta’, alla quale hanno preso parte centinaia di opere letterarie, provenienti dall’Italia e dall’estero, romanzi editi, racconti e poesie inedite, opere realizzate da studenti, prevede quattro sezioni a concorso – Narrativa e Romanzi editi; Narrativa inedita; Poesia; scuole superiori, Narrativa e Poesia ispirata alla figura di Pierpaolo Pasolini, in occasione del centenario della sua nascita – e Menzioni Speciali, ovvero premi destinati a personalità, associazioni o realtà,