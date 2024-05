Seconda mensa universitaria a Siena: incontro in Regione Toscana

Presi in considerazione vari edifici nel centro storico

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è svolto ieri, 2 maggio, l’incontro in Regione Toscana sulla questione della seconda mensa universitaria a Siena.

Erano presenti il Presidente della Regione Toscana, i due Rettori degli atenei senesi, il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di Siena e il Presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

È stata affrontata la questione inerente alla chiusura della mensa universitaria di via Sallustio Bandini, avvenuta nel 2021. Adesso la città mette a disposizione, nel centro storico, sola la mensa di Sant’Agata, non adeguata a garantire il servizio ai circa 20mila studenti di Unisi e Unistrasi.

Il Presidente della Regione Toscana ha confermato ai rappresentanti del territorio presenti che rimarranno assegnati a Siena i 4 milioni di euro, appostati a bilancio, previsti per il restauro della mensa di via Sallustio Bandini, che non potrà essere effettuato per motivazioni tecnico strutturali.

Saranno, altresì, assegnati al territorio senese anche i ricavi della vendita dell’immobile di via Sallustio Bandini, al tempo valutato circa 3,5 milioni di euro, presso atto che nella struttura non potrà sorgere la nuova mensa.

Per la realizzazione della seconda mensa sono stati presi in considerazione vari edifici nel centro storico e il presidente della Regione Toscana ha dato mandato all’azienda per il diritto allo studio universitario di elaborare, d’intesa con il Comune di Siena, delle proposte operative in tempi rapidi.