PNRR, Next Generation EU e Just Transition Fund: evento del PE

In programma il 27 aprile a Roma ad Esperienza Europa – David Sassoli

Giovedì 27 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, presso Esperienza Europa – David Sassoli, in piazza Venezia 6 a Roma, si terrà l’incontro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation EU, Just Transition Fund – Opportunità per recuperare aree industriali compromesse e territori.

L’evento, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con RemTech Expo, mira a illustrare e ad approfondire le potenzialità dei finanziamenti UE per la valorizzazione delle zone industriali dismesse e dei territori circostanti.

L’incontro sarà aperto dagli interventi di Pina Picierno (S&D-PD), Vicepresidente del Parlamento europeo, di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR (tbc), di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, e di Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato.

Interverranno, inoltre, tra gli altri, Rosa D’Amato (Verdi/ALE), Nicola Procaccini (ECR-FdI – tbc) e Maria Angela Danzì (NI-M5S).

L’evento, che conterà sui saluti introduttivi di Carlo Corazza, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, sarà moderato dal giornalista ANSA Stefano Secondino.

Programma completo dell’evento