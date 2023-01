‘Perché non ci riesco’, nuovo singolo di Ruben Coco

Disponibile dal 13 gennaio

Esce venerdì 13 gennaio 2023 il nuovo singolo del cantautore Ruben Coco, fuori per l’etichetta ALTI Records.

Un nuovo capitolo dopo più di due anni di assenza che ci avvicina alla pubblicazione di un album di debutto che vanta la collaborazione di Etrusko alla produzione, un brano che ci farà compagnia con una catartica malinconia dopo le feste, affrontando il tema dell’assenza in un trascinante pezzo autobiografico.

Questo brano parla di un’ingombrante assenza, della perdita di qualcosa di mai avuto del tutto, di un’eredità di parole attese.

Parole che però, a volte, come le promesse sono superflue.

Perché non ci riesco è un brano autobiografico. Parla della mia infanzia. Un brano dove racconto l’assenza di mio padre. Un’assenza pesante che a distanza di anni mi ha portato a doverne parlare così come l’ho fatto in questo brano.

Insieme a Etrusko abbiamo cercato di riempire di suoni e rumori una storia che non volevo dimenticare.

Testo e musica: Ruben Coco

Produzione: Luigi Tarquini (Etrusko)

Mix: Luigi Tarquini (Etrusko)

Mastering: Giovanni Nebbia

Bio

Ruben Coco canta da sempre, scrive musica dal 2015.

Pubblica nel 2018 i suoi primi singoli ‘E invece io’ e ‘Non sei più con me’ seguiti l’anno successivo da ‘Io e te’, tutti e tre i brani auto prodotti. Nel 2022 entra in studio con Luigi Tarquini (Etrusko) e Federico Fontana (Phonez) per la produzione del suo primo disco, una serie di storie-canzoni autobiografiche e universali. Parallelamente alla sua carriera autorale Ruben canta in numerosi progetti live come i ‘Loop in The Hill’, progetto interamente basato su arrangiamenti dal vivo con loop station.