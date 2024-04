Premio Artistico Letterario Internazionale ‘Scriptura’ 2024

Il 3 maggio la cerimonia di premiazione dei vincitori, presso il Museo Storico Archeologico di Nola (NA)

Venerdì 3 maggio, presso il Museo Storico Archeologico di Nola (NA), si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Artistico Letterario Internazionale ‘Scriptura’, ideato e curato da Anna Bruno.

L’edizione 2024 del Premio ha visto la partecipazione di 635 poeti e scrittori tra studenti, giovani e adulti di varie nazionalità, non solo europee, che hanno risposto al bando articolato in ventuno sezioni inviando le loro opere inedite.

Fare della scrittura un gesto quotidiano può rappresentare un momento di crescita e benessere interiore che predispone a un sano incontro con gli altri

sostiene Anna Bruno – sottolineando, inoltre, il crescente contributo degli istituti scolastici, la disponibilità alla collaborazione di prestigiosi enti culturali e l’impegno di una giuria altamente qualificata, il tutto finalizzato a rendere il Premio ‘Scriptura’ un appuntamento di rilievo nel panorama culturale del territorio.

Dei 98 scrittori selezionati, oltre 70 saranno presenti alla cerimonia organizzata in collaborazione con l’Associazione Meridies, la Pro Loco Nola Città d’Arte e la direzione del Museo Storico Archeologico.

Per la Sezione Edito, saranno premiati: lo scrittore Gabriele Cavaliere per l’opera ‘Quei d’Amalfi. Storie di sirene e di eroi, di principesse e di avventurieri’, Officine Zephiro Editore, e il poeta Elio Parascandolo per l’opera ‘Io chiedo’, Controluna edizioni.

Premi Speciali ‘Scriptura’ andranno all’artista Felice Canfora e alla poetessa Antonella Quaglia.

La conduzione della cerimonia è affidata a Edda Cioffi e Giovanni De Filippis con la collaborazione di Emilia Giaquinto. Gli intermezzi musicali saranno curati del maestro Antonio Marotta.

La cerimonia avrà inizio alle 16:00 con le sezioni studenti e giovani per proseguire alle 17:30 con le sezioni dedicate agli adulti.

Ai vincitori andranno opere realizzata dagli artisti Adalgisa Chiaravalle, dall’architetto Gimmi Devastato e dall’artista Felice Canfora.

Durante la cerimonia, inoltre, sarà presenta l’Antologia del Premio Iod edizioni.

Il premio si avvale della collaborazione di: Aurora Cultura, la casa editrice IOD, il Progetto Nanoracconti – Opera Indomita Scriptura, Circolo Letterario Anastasiano, Falegnameria dell’attore, incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.