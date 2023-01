‘Sere Nate’, nuovo singolo di Eddie Brock

Disponibile dal 13 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Fuori da venerdì 13 gennaio 2023 per Sangita Records/Toppo Records, distr. Universal Music, il nuovo singolo di Eddie Brock dal titolo ‘Sere Nate’, brano dalle atmosfere urban che anticipa l’uscita del primo EP del cantautore romano, prevista a marzo.

L’ultimo confronto nell’ultima notte fa da cornice a due ormai ex fidanzati che ripercorrono gli errori, i ricordi e tutte quelle emozioni che hanno caratterizzato la loro storia d’amore.

L’incontro è tenero e nostalgico, come nostalgica resta la richiesta dell’autore di un ultimo ballo, di un’ultima volta, di un’ultima sigaretta insieme “solo per stare 5 minuti ancora qui con te”.

Il dolore di lasciare andare le cose prende il sopravvento, il brano cresce nel suo arrangiamento e nel finale la paura del futuro lascia spazio al solo desiderio di viversi quel momento, “fosse l’ultima volta”.

La copertina del singolo è un chiaro riferimento alla scena del ‘Corno Blu’ di ‘How I met your mother‘, per sottolineare ancor di più, quanto sia importante essere al momento giusto, nel posto giusto, per far nascere e crescere un amore.

Bio:

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è nato a Roma nel 1997. La passione per la musica nasce grazie a suo padre e ai mille tragitti fatti in macchina con la radio accesa. Battisti è la colonna sonora di quei viaggi ed ‘Emozioni’ è il primo disco acquistato dal piccolo Edoardo.

Musica in macchina, fumetti e supereroi a casa, Spider-Man su tutti:

Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito, l’alter ego di Eddie Brock. Da quel momento mio zio cominciò a chiamarmi Eddie e così è nato il mio nome.

Conseguita la maturità classica, Edoardo lavora per 2 anni in un call center, consegna pizze in giro per Roma e il fine settimana diventa volontario per Save The Children, ma è la musica la sua vera ragione di vita. Nel dicembre del 2018 Eddie viene selezionato tra migliaia di artisti per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa Scarrone.

Il primo concerto è del 2017, in apertura del live di Canesecco, nel locale romano “Zoobar”. Si è anche esibito al GruVillage di Grugliasco (TO), al GruFestival e al Battiti Live edizioni di Vieste, Trani e Bari. Nel 2021 il suo singolo ‘Lei Non Sa’ diventa virale totalizzando 16 milioni di views su TikTok, più di 1 milione di streams su Spotify e 658.000 view sul topic di YouTube.

Il singolo ‘Sguardo Lume’ insieme a Roadelli entra nelle playlist editoriali Generazione Z, New Music Friday e Indie Triste di Spotify. Nel 2022 pubblica il singolo ‘A Festa Finita’ che finisce nelle playlist editoriali New Music Friday e Scuola Indie di Spotify e l’8 luglio il suo ultimo singolo ‘FM 105 E Te’ entra in Scuola Indie di Spotify. Il 3 giugno è stato ospite di RDS Next e il 5 luglio si è esibito a Villa Ada a Roma. A marzo 2023 uscirà il suo primo EP, ma sta già lavorando ai brani nuovi del prossimo album.