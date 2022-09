Pamela Villoresi premiata per 50 di carriera e per impegno con giovani

L’attrice riceve il prestigioso riconoscimento all’inaugurazione del ‘Milano Off Fringe Festival’

Pamela Villoresi, Direttrice del Teatro Biondo di Palermo, ha ricevuto ieri, 18 settembre, a Milano un premio speciale dell’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia per i suoi 50 anni di carriera.

La premiazione è avvenuta in occasione dell’inaugurazione del ‘Milano Off Fringe Festival’, che a sua volta ha premiato Villoresi per il suo pluriennale impegno nella formazione e valorizzazione dei giovani artisti.

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei rappresentanti della Regione Lombardia e di numerosi esponenti del mondo del teatro e della cultura nel Salone degli affreschi della Società Umanitaria.

Ha detto Pamela Villoresi: