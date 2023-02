Ospedale San Giovanni di Roma, nasce ‘Happy AOSGA’

Per i dipendenti tornei sportivi, corsi di formazione linguistica e in ambito artistico, programmi di valorizzazione del personale, uscite ludico-educative e culturali

Nasce ‘Happy AOSGA’ il progetto per l’implementazione e diffusione del benessere organizzativo dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

Ha detto il Direttore generale Tiziana Frittelli:

All’interno del nostro Ospedale si intende sviluppare un clima organizzativo volto ad influenzare positivamente l’operato dei dipendenti, in termini di motivazione, rapporto con i colleghi, performance ed efficienza. Per creare un buon clima in ambito professionale il progetto intende, infatti, lavorare sulla cultura organizzativa, l’insieme di valori che l’azienda trasmette all’esterno e al suo interno, in grado di generare motivazione nei dipendenti e li incentivi a lavorare con felicità in una certa direzione.

Diverse le attività che saranno programmate e avviate, già dal prossimo mese di marzo, come ad esempio corsi di benessere fisico, come pilates e respirazione, corsi di formazione linguistica e in ambito artistico, corsi di public speaking e comunicazione, tornei sportivi di tennis, paddle, calcetto e molti altri sport, oltreché programmi di valorizzazione del personale ed uscite ludico-educative e culturali e nordic walking.

Ha detto Tiziana Frittelli:

Il progetto ha l’obiettivo di raggiungere i 17 Goal dell’Agenda 2030 che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni – economica, sociale ed ecologica – dello sviluppo sostenibile. Puntiamo con questa iniziativa ad aumentare il senso di appartenenza, migliorare il rapporto tra colleghi in azienda, scoprire e conoscere nuove prospettive e contrastare, con l’attività sportiva, la sedentarietà.

Nel corso delle scorse settimane tutta la comunità dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha partecipato ad una survey conoscitiva al fine di condividere aspettative, richieste, bisogni e anche il gradimento su specifiche attività.

Alto il livello di soddisfazione e interesse per il progetto.