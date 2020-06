Open Toscana si rinnova. E ora c’è anche l’app

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da quando è nato è stato sempre più la porta di accesso ‘smart’ ai servizi on line della Regione, ma anche agli open data e alle ‘stanze’ virtuali dove informarsi ed esprimere giudizi sulle questioni e i progetti aperti alla partecipazione dei cittadini. Un portale moderno e semplice da usare.

Ora Open Toscana, open.toscana.it, si rinnova.

Spiega l’Assessore alla presidenza Vittorio Bugli:

E cosa c’è di più semplice e accessibile di una app?

Racconta ancora l’Assessore:

Per questo non ci siamo limitati a rinnovare il sito, ma abbiamo anche una app che permette di fare tutto in palmo di mano, usando semplicemente lo smartphone, e senza paura di perdere le scadenze perché il sistema di notifiche permetterà di restare sempre aggiornati.

Sono oltre novecento i servizi della Pa toscana individuati: si potranno ricercare per ente, titolo, descrizione o argomento, da quelli della Regione a quelli di Comuni, Province e Unioni di Comuni, ma anche ulteriori settori della pubblica amministrazione. Quelli della ASL e della sanità ad esempio, disponibili fin dalla prima edizione del portale: per prenotarsi esami e prestazione tramite il CUP, per accedere al proprio fascicolo sanitario che raccoglie tutti i referti ed analisi fatti, per cambiare il medico di famiglia.

Si potranno pagare anche on line, dalla piattaforma regionale, i servizi di più comuni. Si potrà accedere ai servizi della giustizia digitale, a bandi di finanziamento, alle tante opportunità del programma Giovanisì e a molto altro ancora.

Ricorda Bugli:

Quando alcuni anni fa abbiamo lanciato Open Toscana pensavamo fosse necessario un cambio di mentalità per favorire le persone e le aziende a usare i servizi digitali anziché recarsi agli sportelli. Oggi vediamo che gli accessi al sito sono triplicati.

Open Toscana viene usato non solo per i servizi on line ma anche per partecipare con idee e contributi ai progetti della comunità, per informarsi e per accedere ai dati.

Tutto questo è il segno che siamo sulla strada giusta.

Il portale è cresciuto e il nostro impegno è rilanciare per continuare a farlo crescere. Durante l’emergenza Covid i cittadini hanno potuto sperimentare questo tipo di servizi per oggettiva necessità, ma grazie a piattaforme come Open Toscana possono diventare un modo nuovo, quotidiano e normale di accedere alla pubblica amministrazione