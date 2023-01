Nuove location e format inediti, il girasole di NarteA torna a fiorire

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Chi ama l’arte gli fiorisce il cuor’: è questo lo slogan con cui NarteA inizia la stagione 2023, inaugurata sabato 7 gennaio da ‘Lapis – Storie dal grembo di Napoli’, itinerario sotterraneo presso Lapis Museum, che partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore arriva fino alla cripta e agli ambienti sotterranei.

Un suggestivo percorso che ha fatto da apripista alle nuove visite teatralizzate firmate dal Direttore artistico Febo Quercia, che l’associazione propone in nuove location partenopee.

Spiega la Presidente di NarteA Erika Quercia:

Siamo stati fermi dall’inizio della pandemia fino ad oggi: finalmente il girasole colorato simbolo di NarteA torna a fiorire in nuove meravigliose location partenopee e anche in alcune di quelle che già erano inserite nei circuiti del nostro progetto.

Riprendiamo alcuni format di successo e ne presentiamo di nuovi.

La nostra idea di valorizzazione del patrimonio storico-artistico si sta ampliando, perché alla bellezza dell’arte abbiamo iniziato ad accostare anche la produzione enologica del territorio.

Ogni visita teatralizzata termina con una degustazione di vino locale che si sposa con i temi proposti nell’evento.

Stiamo cercando nuove modalità di fruizione dell’arte, sperimentando diverse direzioni; provando a proiettarci non solo nella storia passata ma anche in modalità più contemporanee, che fanno interagire diversi codici, come nel caso dei roadbook, gli itinerari tra le pagine dei libri che raccontano Napoli, tra lettura, recitazione e visite guidate in giro per la città.

Da quest’anno dedicheremo una maggior attenzione ai format per l’infanzia, perché crediamo che sensibilizzare i bambini alla bellezza sia in questo momento storico quanto mai necessario.