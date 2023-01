Consegnati i ‘Doni sospesi’ di ANT Campania

Beneficiari gli enti napoletani Pio Monte della Misericordia, Casa di Matteo, Comunità di Sant’Egidio e Parrocchia di San Carlo Borromeo alle Brecce

Riceviamo e pubblichiamo.

Un dolce della tradizione natalizia per regalare un sorriso a chi è in difficoltà.

Grazie alla straordinaria generosità di tanti donatori, in questi giorni, Fondazione ANT Campania ha potuto consegnare circa 250 ‘Doni sospesi’ tra panettoni, pandori, cioccolatini e panieri alimentari – attraverso la campagna ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso – a quattro importanti realtà napoletane che aiutano i più fragili.

Si tratta del Pio Monte della Misericordia, ente tra i più antichi della città partenopea che dal 1602 assiste e supporta i bisognosi, la Casa di Matteo, comunità socio sanitaria per bambini e neonati in stato di adozione o affido affetti da patologie ad alta complessità assistenziale, la Comunità di Sant’Egidio che assiste i senza fissa dimora, e la Parrocchia di San Carlo Borromeo alle Brecce, attiva per le famiglie in difficoltà nella periferia orientale di Napoli.

Anche quest’anno l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e generosità da aziende e privati cittadini che hanno scelto di donare ad ANT il corrispettivo di un dono natalizio e che permetterà di portare, con un solo gesto, sostegno ai pazienti oncologici che i medici e gli infermieri ANT assistono a domicilio ogni giorno.

Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa del ‘Dono sospeso’, infatti, andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT a Napoli e Caserta.

La struttura sanitaria di ANT in Campania, attiva dal 1990, è composta da 3 medici, 3 infermieri e 2 psicologhe che assistono ogni giorno, 24 ore al giorno compresi i festivi, circa 100 persone malate di tumore e le loro famiglie.

Un’équipe che opera in un territorio complesso, come quello della Campania, con richieste di assistenza aumentate sensibilmente nel corso degli ultimi anni, a causa di pandemia e crisi, e che necessita di un supporto ancora maggiore.

Al progetto dono sospeso hanno aderito tanti cittadini ed è stato generosamente sostenuto anche da diverse aziende campane: il Gruppo Balletta, Prezioso Casa, Enginfo Consulting, Epsilon da sempre impegnate in attività di responsabilità sociale sul territorio.

Ha commentato il Delegato ANT della Campania Antonio Imbrogno: