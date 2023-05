Museo Pennelli Cinghiale entra in Museimpresa per il suo I compleanno

L’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, fondata da Assolombarda e Confindustria, apre le porte al grande patrimonio storico, culturale e artistico di uno dei più celebri brand del Made in Italy

Il Museo del Tempo di Pennelli Cinghiale spegne la sua prima candelina entrando in Museimpresa, un progetto unico a livello europeo che mette in rete oltre 100 musei e archivi delle grandi, medie e piccole imprese italiane.

Un passo naturale per lo storico pennellificio mantovano che rappresenta un simbolo di imprenditorialità italiana, che con i suoi oltre 75 anni di storia ha saputo nutrire le proprie radici e tradizioni con nuova linfa verso un futuro di innovazione e continui successi, anche a livello internazionale.

Ed è proprio con questo spirito che un anno fa, esattamente il 5 maggio 2022, è stato inaugurato il Museo del Tempo, una collezione permanente all’interno dell’azienda per raccontare il ricco percorso di evoluzione, attraverso straordinarie memorabilia, foto, documenti d’archivio, emozionanti testimonianze e aneddoti curiosi di chi ha vissuto la sua storia.

Con materiali industriali unici, oltre a contenuti multimediali e multisensoriali, come il Pennello Olfattivo, un capolavoro che nasce dal sodalizio tra due grandi artisti internazionali, POL Polloniato e Luca Maffei.

Un percorso, tra passato, presente e futuro, che oggi porta la provincia di Mantova ad avere il suo primo autorevole rappresentante dentro Musieimpresa: una galleria del tempo fedele e insieme trasformata dall’originale tratto artistico di uno degli artisti contemporanei più eclettici e di maggiore successo sulla scena italiana e internazionale, DutyGorn, che ha realizzato alcune opere per raccontare la storia del brand, insieme a un grandioso murale, Time Mirror, che decora la facciata dello stabilimento in via Milano 222.

Commenta Eleonora Calavalle, CEO di Pennelli Cinghiale:

Entrare a far parte di Museimpresa è il regalo più bello per festeggiare il primo anniversario del nostro museo. Siamo da sempre dei grandi fautori del fare rete, a partire dal nostro distretto industriale: ed essere parte di questa contaminazione tra passato, presente e futuro del meglio del Made in Italy non può che aiutarci a valorizzare e promuovere ulteriormente il nostro racconto d’impresa e di eccellenza su una scena sempre più internazionale.

Aggiunge Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa:

La storia straordinaria di Pennelli Cinghiale appartiene in qualche modo a tutti noi, a tutti coloro che credono fermamente nel futuro di questo Paese, nelle sue radici creative e laboriose, e nella possibilità di creare ricchezza e tradizione insieme. Siamo quindi molto felici che il Museo Pennelli Cinghiale si unisca all’Associazione Museimpresa, che ha come scopo quello di tenere viva e legare insieme la storia e la cultura d’impresa italiana, così ricca di creatività, ingegno e innovazione.

Il Museo è visitabile su appuntamento dal lunedì al venerdì con la possibilità di prenotare una visita guidata attraverso il sito, nella pagina dedicata https://www.pennellicinghiale.com/azienda/museo.

Pennelli Cinghiale

Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente come la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.

Associazione Museimpresa

Promuovere la politica culturale d’impresa attraverso la valorizzazione degli archivi e musei d’impresa: con questo obiettivo nel 2001 nasce a Milano Museimpresa – l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa – con il supporto di Assolombarda e Confindustria.

Dalla sua fondazione, Museimpresa, una rete unica a livello europeo che riunisce musei e archivi di archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane, opera con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio raccolto nei musei e negli archivi aziendali, che rappresenta una chiave di testimonianza unica per raccontare l’evoluzione sociale, economica e politica e la storia d’Italia.

Dal Trentino-Alto Adige alla Calabria gli associati e i sostenitori istituzionali di Museimpresa sono presenti in 17 regioni italiane, lungo tutto il territorio della penisola. La regione che conta il numero più alto di associati è la Lombardia, con 44 realtà associate.

L’Associazione svolge attività di ricerca, formazione, sviluppo e approfondimento nel campo della museologia e dell’archivistica d’impresa in dialogo costante con istituzioni pubbliche, istituzioni private, enti culturali, tra i quali il Ministero della cultura, il Ministero del turismo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dello Sviluppo Economico.