Giovani e lavoro, confronto con Arcidiocesi di Firenze e imprese

Appuntamento l’11 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un discussione tra istituzioni, mondo ecclesiastico, sistema delle imprese sul mercato del lavoro e l’accesso dei più giovani.

È l’incontro in programma il prossimo giovedì 11 maggio alle 17:00 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze, piazza Duomo 10, promosso dall’Arcidiocesi di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana e in collaborazione con Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

È intitolato ‘Giovani e lavoro, scommettiamo sulla capacità di futuro dei giovani’ e sarà anche occasione per illustrare le esperienze di alcune ragazze e ragazzi toscani.

In apertura è previsto il saluto del cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, poi ci saranno gli interventi di Giuseppe Salvini, Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, e di Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Consigliere delegato alle politiche giovanili.

Le conclusioni saranno a cura di Don Giovanni Momigli, Direttore Ufficio problemi sociali e lavoro Arcidiocesi di Firenze.

Dice Don Momigli, a proposito dell’evento: