Progetto CIOÈ: si cercano talenti di teatro, musica e danza

È stata presentata questa mattina nell’Auditorium della porta del parco di Bagnoli la seconda edizione del Progetto CIOÈ – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive – per formare cento allievi provenienti da tutta Italia come attori, musicisti, cantanti, ballerini, artisti di strada; la scuola è attualmente in corso di svolgimento.

L’iniziativa, ideata e diretta da Lello Arena, è finanziata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con la Rai.

Dal 22 ottobre sarà disponibile su RaiPlay una serie televisiva dedicata alla scuola, alle prove, alla formazione, fino alla preparazione dello spettacolo conclusivo. I ragazzi debutteranno infatti dal 9 al 16 agosto nel corso dell’Estate a Napoli 2024 in piazza Plebiscito.