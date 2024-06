Campi estivi 2024 a Città della Scienza… tra scienza e divertimento!

In programma a Napoli dal 17 giugno al 26 luglio

Città della Scienza annuncia l’edizione 2024 dei Campi estivi dal 17 giugno al 26 luglio!

Un ricco programma di attività ludico – scientifiche fatto di laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi didattici, in cui divertirsi in libertà dopo la fine della scuola, ma continuando ad imparare tra condivisione e nuove amicizie, sviluppando le competenze attraverso attività scientifiche ed esperienze divertenti.

Le attività dei campi estivi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00 a Città della Scienza, negli spazi all’aperto – giardini, stagno – negli spazi laboratoriali al chiuso, climatizzati, nel museo interattivo e nel Planetario.

I comunicatori scientifici di Città della Scienza supporteranno e guideranno i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età alla scoperta delle tante divertenti attività in programma; i piccoli ospiti potranno cominciare la loro giornata con una piacevole sessione di yoga, per poi avventurarsi alla scoperta delle costellazioni, viaggiare nel tempo con i giochi di una volta e divertirsi con tante attività tra gioco e natura a cura degli Scout.

Ogni mercoledì, Latte Berna offrirà una gustosa merenda e un bellissimo gadget a tutti i bambini.

Infine, anche per questa edizione, ci sarà la possibilità di trascorrere una straordinaria ed emozionante notte al museo dormendo sotto le stelle!

Un’occasione speciale per trascorrere un’estate indimenticabile all’insegna della scoperta, dell’apprendimento e del divertimento!

Info: www.cittadellascienza.it