Moody’s, Angelilli: Miglioramento rating Lazio ottima notizia per imprese

Il miglioramento del rating della Regione Lazio da parte di Moody’s attesta l’ottimo lavoro svolto dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Rocca, ma è soprattutto un’ottima notizia per le nostre imprese e il nostro tessuto produttivo.

Il fatto che il Lazio sia finalmente appetibile per investitori e mercati finanziari rappresenta un’occasione in più per i nostri imprenditori e garantisce maggiore competitività alle PMI del territorio che sono la spina dorsale della nostra economia regionale.

Le politiche di bilancio della nostra giunta e quelle volte a stimolare lo sviluppo economico stanno pian piano cominciando a dare i loro frutti.

È un primo risultato di cui siamo orgogliosi, ben sapendo che il percorso del risanamento dei conti pubblici regionali è ancora lungo.