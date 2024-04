‘MetaPan: Arte, Musei, Digitale’: ciclo di masterclass nel metaverso

Sei eventi in programma dal 30 aprile al 4 luglio

La pausa dalle attività del PAN – Palazzo delle Arti Napoli per lavori di ristrutturazione ha fornito l’occasione al Comune di Napoli per avviare un’iniziativa che permetterà al Museo di restare ‘aperto’ e attivo nel metaverso.

Il progetto digitale – finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e promosso dal Comune di Napoli in partnership con MEET Digital Culture Center, il Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale di Milano, riconosciuto nel 2023 come museo da Regione Lombardia – è curato da Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di MEET e Valentino Catricalà, curatore d’arte contemporanea, con la supervisione tecnica dell’architetto Giuliano Bora, che ha realizzato lo spazio all’interno della piattaforma immersiva tridimensionale Spatial.io.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Napoli Contemporanea, curato da Vincenzo Trione, Consigliere del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per l’arte contemporanea e le attività museali.

L’obiettivo è promuovere l’immagine del futuro Pan in una maniera fruibile dal pubblico attraverso una piattaforma digitale che permetta ad ogni visitatore, attraverso l’utilizzo di un avatar, di immergersi nell’universo delle immagini.

Lo sviluppo del MetaPan come spazio di comunicazione internazionale è anche occasione di collaborazione con accademie e università, per mettere a punto strategie di promozione del museo fisico attraverso gli spazi virtuali.

Oltre alle sale espositive, infatti, lo spazio ospita anche una conference room che accoglierà, tra aprile e luglio 2024, il primo ciclo di masterclass ‘MetaPan: Arte, Musei, Digitale’, che prevede 6 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno.

Le lezioni, aperte al pubblico e a partecipazione gratuita, saranno tenute da alcuni tra i più importanti docenti ed esperti di arte e new media di rilievo nazionale ed internazionale – Francesco Spampinato, Professore di Storia dell’arte contemporanea, Università Alma Master Studiorum di Bologna; Andrea Pinotti, Professore di Estetica, Università Statale di Milano; Ruggero Eugeni, Professore di Semiotica dei media, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Elisabetta Modena, Ricercatrice in Storia dell’arte contemporanea, Università di Pavia.

Uno degli appuntamenti sarà incentrato sull’arte digitale grazie alla partecipazione dei quattro artisti che sono al momento in esposizione con le loro opere nel MetaPan: Chiara Passa, Davide Quayola, Auriea Harvey e Bianco-Valente.

Il primo appuntamento in programma, con Vincenzo Trione e Maria Grazia Mattei, si terrà martedì 30 aprile alle ore 16:30.

L’iniziativa inoltre permetterà ad una ‘classe’ costituita da 30 giovani laureandi/e e dottorandi/e accreditati provenienti da 8 diversi atenei italiani di assistere alle lezioni, al termine delle quali riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal Comune di Napoli e dal MEET di Milano.

Link accesso: https://tinyurl.com/mrxc7fsa