Giani e Monni ad abbattimento ciminiere di San Donnino a Firenze

Conferenza stampa in programma l’8 aprile

Lunedì 8 aprile sarà dato il via ai lavori per l’abbattimento delle ciminiere dell’ex inceneritore di San Donnino, un atto che trasforma un luogo simbolico dello sviluppo industriale di Firenze e segna il suo passaggio verso una dimensione di economia circolare.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni saranno presenti e parteciperanno anche alla conferenza stampa organizzata da Alia Multiutility per presentare il progetto di riconversione del Polo impiantistico di San Donnino in un impianto innovativo, destinato al trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici, RAEE.

L’appuntamento è per lunedì 8 aprile alle 11:00 a Firenze, in via San Donnino, 42.