‘Meduse’, video del nuovo singolo dei Moscova

Disponibile dal 24 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo l’anteprima su Billboard è da oggi disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di ‘Meduse’, il nuovo singolo dei Moscova uscito lo scorso 17 marzo per Le Stanze Dischi e in partnership con Visory Records (indie).

La band torna con un nuovo singolo dalle sonorità lo-fi indie per raccontare, attraverso la metafora della medusa, cosa si prova quando ci trova in una relazione tossica senza uscita.

‘Meduse’ nasce per descrivere il parallelismo che tra una specie di medusa estremamente velenosa e alcune relazioni tossiche con certe tipologie di partner. Ti ritrovi imprigionato in breve tempo in qualcosa da cui spesso è troppo tardi per uscirne indenne. Questa dicotomia è rappresentata dalla calma placida delle strofe contrapposta all’esplosione dell’inciso.

Biografia

La band deve la sua origine all’incontro tra Stefano Radice e Giuliano Cento nel gennaio del 2020. Poco dopo, si aggiunge il chitarrista Domenico Giordano.

I Moscova portano sulla scena italiana un cantautorato indie con sonorità rock miscelate a suoni elettronici e ad atmosfere syntheggianti, Rhoodes ed altri strumenti musicali dell’epoca ’70s.

Non mancano mai Reveberi e Delay usati quasi per avvolgere l’ascoltatore e trascinarlo nella loro dimensione musicale. Due loro singoli, ‘Frigo Vuoto’ e ‘Toast’, sono stati inseriti nella playlist Scuola Indie di Spotify.

Vantano già apparizioni sul palco dell’Ariston di Sanremo, per eventi non in relazione con il più conosciuto Festival, e per Radio Deejay, nell’agosto del 2022, oltre ad un seguito di oltre 2k follower su Spotify e oltre 4.4k follower sulla loro pagina Instagram.