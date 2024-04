Luvo Barattoli Arzano torna a mani vuote da Fasano (BR)

La partita si conclude 3 – 0 per i padroni di casa

Luvo Barattoli Arzano sprecona nel big match con il Fasano. Le ragazze di coach Antonio Piscopo ritornano a casa a mani vuote al temine di una gara che poteva offrire maggiori soddisfazioni.

Le ospiti non hanno saputo capitalizzare i momenti favorevoli, facendo il gioco delle rivali che non si sono fatte pregare per chiudere i conti e conquistare l’intera posta in palio.

Nel primo set l’equilibrio si rompe a metà set, 16 – 12. Fasano spinge sfoderando le armi migliori mentre la Luvo Barattoli si incaglia nel punteggio.

Le ragazze di coach Totaro forzano a partire dalla palla di servizio, mentre le ospiti non riescono a ritrovare la concentrazione necessaria alla rimonta, 21 – 14. Dopo 22′ il set si conclude con il punteggio di 25 – 17.

Cambiato il campo la Luvo Barattoli dà l’impressione di essersi ripresa. Le prime palle dimostrano una gran voglia di pareggiare i conti così come testimoniato dal 2 – 8 parziale.

Passata la prima fiammata, Sanguigni, unica in doppia cifra, e compagne cercano di amministrare, 10 – 16, ed è proprio a questo punto che ritorna con tutta la sua foga la controffensiva interna.

In evidenza Barbolini e Martilotti mentre la vena arzanese si arena nuovamente, questa volta a quota 18 punti. Punto dopo punto il Pantaleo Podio rimonta e sorpassa, mentre Arzano non riesce a reagire: 25 – 21.

I ruoli si invertono nel terzo set: la fiammata iniziale è tutta del Fasano mentre la Luvo Barattoli carbura lentamente prima di fare vedere le cose migliori.

Il set procede equilibrato nel punteggio fino a quando le ospiti prendono fra le mani le redini dell’incontro. Dal 20 – 21 le ospiti partono con l’intenzione di chiudere. Le arzanesi tengono fino ai vantaggi.

Dopo due palle match arriva finalmente l’occasione di giocare un set-point, Fasano annulla, ribalta e vince al terzo tentativo.

Pantaleo Podio Fasano 3

Luvo Barattoli Arzano 0

(25 – 17; 25 – 21; 28 – 26)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 9, Piscopo V. (L), Passante 8, Suero 4, Allasia 2, Carpio 1, Sanguigni 11, Putignano 3, Silvestro, Palmese 2.

Non entrate: Piscopo F., Dello Iacono. All.Piscopo A.

Pantaleo Podio Fasano: Antonaci 4, Negro 6, Marsengo 5, Barbolini 19, Martilotti 16, Soleti 12, Pisano (L), Mollica (L), Fattaccioni, Morabito 1.

Non entrate: Di Diego, Rizzo, Vinciguerra. All. Totaro.

Arbitri: Livia Azzolina e Davide Coppola

Note. Durata set: 22′; 28’; 30’. Battute sbagliate Arzano: 3; Battute punto Arzano: 4; Muri Arzano: 5. Battute sbagliate Fasano: 14; Battute punto Fasano: 7; Muri Fasano: 6.