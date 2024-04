La Cesport si arrende ancora ai Muri Antichi

Gli ospiti espugnano la Scandone per 16 – 10

Terza sconfitta di fila per la Cesport Italia, la quarta nel girone di ritorno in cinque partite, stavolta contro un avversario davvero troppo forte a cui la Cesport ha provato a tenere testa fin quando ha potuto, ma lo strapotere dell’organico catanese ed i tanti errori individuali da parte dei gialloblù hanno permesso ai Muri Antichi di prendere a poco a poco le distanze per poi dilagare nel finale.

Partenza forte per entrambe le squadre, Auletta porta in vantaggio la Cesport dopo pochi secondi, la reazione ospite è immediata, al termine di otto minuti giocati colpo a colpo sono gli ospiti a condurre per 4 – 3 con reti dei locali di Radice ed Alessandro Esposito.

Nella seconda frazione emergono tutte le qualità dell’organico catanese, i Muri Antichi a poco a poco scappano via nel punteggio e a metà gara sono gli ospiti a condurre per 8 – 5, con Enzo Bouchè a segni per due volte per i gialloblù.

Nel terzo tempo la Cesport tenta la rimonta, Felicella, Claudio e Roberto Corcione e Dario Esposito portano i gialloblù fino al meno uno, due ingenuità partenopee nell’ultimo minuto consentono ai Muri Antichi di ristabilire le tre reti di vantaggio; 12 – 9 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo quarto Dario Esposito riporta la Cesport sul meno due, ma da qui in poi è un monologo catanese che sfrutta tutti gli errori commessi dai gialloblù per scavare il solco decisivo; termine 16 – 10 per la formazione ospite che con grandi meriti si aggiudica i tre punti.

Sicuramente ci sono dei passi in avanti in termini di prestazione ma i tanti errori individuali condizionano troppo il risultato ed è un dato sicuramente da correggere per chiudere al meglio la lotta salvezza.

Ora testa all’Ortigia, diretto avversario contro cui non sono ammessi errori.

Cesport Italia – Muri Antichi 10 – 16

(3 – 4; 2- 4; 4 – 4; 1 – 6)

Cesport: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta, Bouchè 2, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 2, Auletta 1, Esposito A. 1, Pratali, Corcione R. 1, Capitella, Radice 1. All. Gagliotta

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 3, Vecchiarini, Foti 1, Lanto 1, Forzese 4, Marano, Belfiore 3, Muscuso 2, Basile 2, Vittoria. All. Scebba

Arbitro: Carrer