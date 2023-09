Lombardia, seduta di Consiglio regionale 12 settembre 2023

Sette le mozioni previste

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 12 settembre alle ore 10:00.

Il primo punto all’ordine del giorno sarà dedicato alla discussione sull’ammissibilità della proposta di referendum abrogativo parziale della legge regionale n.33 del 30 dicembre 2009, ‘Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità’.

Seguirà il question time con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta immediata .

L’assemblea regionale sarà quindi chiamata ad esaminare sette mozioni sui seguenti temi:

– progetti di co-residenzialità per anziani residenti in aree di montagna dove non sono presenti Residenze Socio-Assistenziali, primo firmatario Diego Invernici, Fratelli d’Italia;

– azioni volte a contenere la diffusione della PSA e a ristorare i settori economici colpiti, prima firmataria Paola Pollini, Movimento 5 Stelle;

– sostegno della vita, dei diritti delle donne e della libertà in Iran, prima firmataria Claudia Carzeri, Forza Italia;

– risorse destinate per la riapertura dell’anno scolastico 2023-2024, prima firmataria Paola Bocci, PD;

– deroghe per gli accessi in Area B nel Comune di Milano, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

– bacinizzazione del fiume Po, primo firmatario Marcello Ventura, Fratelli d’Italia;

– esenzione IRAP per gli enti del Terzo Settore, primo firmatario Paolo Romano, PD.

In conclusione sono previste la nomina di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, CORECOM; l’elezione di sette componenti del Consiglio per le pari opportunità, CPO, e la nomina di due Consiglieri regionali nel Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze.