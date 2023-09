Lombardia: pazienti over 65, confronto in Commissione Sanità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Programmazione e flessibilità. Sono queste le esigenze che UNEBA, Unione Nazionale Iniziative di Assistenza Sociale, e ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, hanno portato in Commissione Sanità oggi pomeriggio, 21 settembre, nel corso di un’audizione sul percorso di presa in carico dei pazienti over 65 secondo quanto previsto dalla Legge regionale 22/2021 di riforma sanitaria e dalle DGR 715 e 717 dello scorso 24 luglio.

Ha spiegato la Presidente Patrizia Baffi, Fratelli d’Italia:

Le audizioni di oggi in Commissione Sanità relative alla presa in carico degli over 65 rappresentano anche la continuità rispetto alla seduta di approfondimento del 7 settembre, in cui il DG Welfare Pavesi aveva presentato i dettagli dell’impegno di Regione Lombardia per l’assistenza domiciliare integrata e la presa in carico degli over 65, nell’ambito della Missione 6 Salute del PNRR.

È stato un incontro utile per confrontarci sulle ricadute concrete dei provvedimenti assunti sul territorio per gli operatori, per recepire suggerimenti e per intercettare eventuali limiti procedurali che possono rendere difficoltosa l’effettiva fruizione delle risorse per le strutture.