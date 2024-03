Lombardia, Commissioni Agricoltura e Sociale approvano pdl ortoterapia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Commissione Agricoltura presieduta da Floriano Massardi, Lega, e la Commissione Sostenibilità Sociale presieduta da Emanuele Monti, Lega, hanno approvato all’unanimità in seduta congiunta il progetto di legge sull’ortoterapia a prima firma Alessandra Cappellari, Lega.

Relatrice del provvedimento è Silvana Snider, Lega.

La relatrice Silvana Snider ha precisato:

A seguito dell’estensione della platea dei possibili beneficiari, la dotazione finanziaria della legge attualmente in vigore viene aumentata da 150mila a 400mila euro.

Questo progetto di legge è in realtà una modifica della legge n. 18 del 2015 ‘Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi’ e introduce la categoria degli orti riabilitativo – terapeutici che potranno sorgere su terreni pertinenziali degli enti pubblici, Comuni, scuole, ospedali, istituti di pena, e delle realtà socio-assistenziali che si occupano di categorie svantaggiate o fragili, anziani, disabili.

L’ortoterapia è una terapia complementare di tipo non convenzionale che si affianca a quelle tradizionali e viene definita a livello internazionale come

pratica riabilitativa che prevede il coinvolgimento del paziente in attività di ortocultura con l’assistenza di un terapista formato e al fine di raggiungere obiettivi terapeutrici specifici sia sul piano fisico che su quello psicologico.

Il primo ad osservare i molteplici effetti benefici sui pazienti delle pratiche di orticultura e giardinaggio fu il padre della psichiatria americana Benjamin Rush. Da allora la pratica si è diffusa in tutto il mondo.

I vantaggi osservati nei pazienti sono molteplici: contrasto allo stress e alla depressione senza o con ridotto ricorso a psicofarmaci, stimolazione della motricità, aumento della capacità di apprendimento, contrasto naturale al decadimento delle facoltà cognitive nelle persone anziane, aumento dell’autostima e della socializzazione.

Il Presidente della Commissione Agricoltura Floriano Massardi ha commentato:

Sono davvero lieto che l’approvazione di questo provvedimento così importante sia avvenuta all’unanimità.

L’impegno mio e di tutta la maggioranza in vista dell’approvazione finale in Aula è quello di trovare risorse aggiuntive per finanziare adeguatamente tutti i richiedenti che ci auguriamo siano numerosi.