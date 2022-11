Lombardia, a Palazzo Pirelli convegno ‘La materia circolare’

Pase: ‘Un’occasione importante per fare il punto sulla filiera del riciclo e del riuso in Lombardia’

Venerdì 25 novembre alle ore 10:30 a Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, 31° piano, si svolgerà il convegno ‘La materia circolare. Risultati e prospettive del recupero in Lombardia’ promosso dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale.

Il recupero di materia è uno de pilastri del processo verso un’economia sostenibile e verso la transizione ecologica. Il convegno si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione della filiera nella nostra regione ed esaminare le prospettive future.

In particolare con l’aiuto di esperti e case history di successo si cercherà di individuare quali interventi mettere in campo in sinergia tra politica e imprese per completare il processo di trasformazione green che la Lombardia si è posta come obiettivo di medio termine.

Parteciperanno esperti, rappresentanti delle istituzioni, dei consorzi e delle agenzie pubbliche che presidiano la filiera del riciclo.

Porterà il suo saluto il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti.

Chiuderà i lavori il Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase.

Programma