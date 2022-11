‘Posto Occupato’ in Consiglio regionale della Campania

La Consulta delle donne: ‘Ringraziamo Oliviero, è un gesto importante per non abbassare la guardia’

Su proposta della Consulta regionale per la condizione della donna, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 24 novembre, in Aula Siani, alle ore 14:30, si terrà la cerimonia di adesione alla campagna nazionale ‘Posto Occupato’ per riservare simbolicamente un banco dell’Aula consiliare a una donna vittima di violenza.

Parteciperanno il Presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, la Vice Presidente con delega alle pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia e la Presidente della VI commissione permanente politiche sociali e prima firmataria della Legge 34/2017 per le donne vittime di violenza, Bruna Fiola.

La Consulta regionale per la condizione della donna è un organismo del Consiglio regionale, composto da 70 donne, espressione delle associazioni, dei partiti, sindacati e ordini professionali.

Si è insediato meno di un mese fa e ha eletto Presidente Ilaria Perrelli, Vicepresidenti Titti Improta e Antonella Verde, tesoriere Antonella La Porta e Antonella Freda, responsabile per la comunicazione Imma Guariniello.

Ha dichiarato la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna Ilaria Perrelli: