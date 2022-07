Leodori – Corrado: Ardea Jazz, scommettiamo su connubio arte – turismo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ardea Jazz, in programma dal 14 al 18 luglio, è un evento di respiro internazionale che vanta ospiti di alto livello e che rappresenta un momento di produzione artistica significativa, ma anche una preziosa opportunità di sviluppo turistico e un’occasione per far scoprire l’immenso potenziale culturale che il territorio offre.

La presenza di stand enogastronomici uniti a musica e alle bellezze storico archeologiche, nonché all’ingresso gratuito ai musei previsto per l’occasione, rendono questo evento il fulcro di un prodotto turistico integrato.

Come Regione abbiamo sostenuto la realizzazione dell’iniziativa, perché investire in un simile attivatore culturale e turistico significa non solo creare una rete sinergica tra Istituzioni e Associazioni, ma anche credere nelle potenzialità di questo territorio e scommettere nel suo rilancio.

L’evento è ormai un punto di riferimento all’interno dei Festival jazzistici nazionali e vogliamo che diventi sempre di più un’etichetta che contraddistingua Ardea e il Lazio ovunque.

Il Festival, inoltre, testimonia che eventi di grande respiro, in cornici suggestive, possono essere organizzati anche al di fuori della Capitale e che l’arte può essere veicolo di promozione e valorizzazione del territorio e quindi di slancio economico con ricadute positive su tutta la comunità.