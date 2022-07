Introduzione caccia di selezione al cinghiale nell’Olgiatese

Il 7 luglio a Binago (CO) conferenza stampa del Presidente Fermi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’apertura e l’introduzione della caccia di selezione ai cinghiali nell’ATC dell’Olgiatese e il contestuale mantenimento al 10% del valore complessivo dei risarcimenti a carico dell’ATC per i danni causati dal cinghiale, altrimenti destinato a salire al 30%.

È questo il tema principale della conferenza stampa indetta dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi per domani giovedì 7 luglio alle ore 14:30 a Binago presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico in via Dante 6.

Nell’occasione sarà presentata anche la cella realizzata con il contributo di Regione Lombardia e destinata al deposito e alla conservazione dei cinghiali in attesa delle analisi da parte degli uffici veterinari preposti.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente dell’ambito territoriale olgiatese Attilio Guin, il Sindaco di Binago Alberto Pagani, diversi amministratori locali e i rappresentanti delle categorie agricole.