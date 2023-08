Lazio, 1 mln per partorienti in condizioni economiche svantaggiate

Le beneficiarie saranno individuate tramite Avviso pubblico predisposto e attuato da LazioCrea

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di stanziare per l’anno in corso un milione di euro destinato alle donne partorienti in condizioni di particolare vulnerabilità economica, che beneficeranno di un contributo da un minimo di 2mila e 500 euro a un massimo di 5mila.

Le beneficiarie, residenti nel Lazio con un ISEE non superiore ai 30mila euro l’anno, tenendo conto anche di altre condizioni, quali mono genitorialità, altri figli minori, persone con disabilità a carico, saranno individuate tramite Avviso pubblico predisposto e attuato da LazioCrea.

Commenta l’assessore Simona Baldassarre: