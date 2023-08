Roma, scale mobili ferme a Vittorio Emanuele. UIL: risolvere criticità

Riceviamo e pubblichiamo.

Tra le tante difficoltà quotidiane degli anziani romani c’è anche quella dell’accesso alle linee della metropolitana.

Ascensori e montascale non sono sempre fruibili, mentre le scale mobili spesso sono alternativamente ferme per manutenzione.

A Vittorio Emanuele però sembra vengano stoppate, chissà forse per risparmiare. Così ci è stato fatto intendere giorni fa quando abbiamo chiesto il motivo delle due scale mobili ferme e abbiamo notato persone anziane in difficoltà arrancare in salita su di esse per raggiungere l’uscita.